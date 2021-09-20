رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات في شرق بورسعيد

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماعا؛ لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، في إطار استراتيجية الدولة لصناعة السيارات.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الاستثمارات الكبرى التي تضخ في البنية التحتية بشرق بورسعيد، جعلتها من أكثر المناطق الجاذبة.

وأشار إلى ضرورة صياغة آليات محددة لتحفيز صناعة السيارات في المنطقة، عبر منح ميزات تفضيلية للاستثمارات القائمة بها؛ وذلك لتوطين الصناعات فيها بشكل عام.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات العالمية؛ بهدف توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وهو ما يسهم في توفير السيارات للسوق المحلي، وكذا التصدير للدول الإفريقية.

وشهد الاجتماع استعراض ملامح مجمع صيانة السيارات شرق بورسعيد، حيث يقع بالقرب من الموانئ البحرية الحالية، ويتوافر به خدمات الدعم المركزية للوظائف الإدارية والفنية المشتركة، كما أنه مدعوم بالبنية التحتية لنقل الخامات والأشخاص، وما يتم إنتاجه من مركبات.

كما استعرض الاجتماع أنواع الصناعات المغذية للسيارات والخدمات المتوقع تواجدها في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتواجد بالمنطقة شركات متخصصة في تجميع الأجزاء المختلفة من السيارة، مثل: تجميع المقاعد، ومكونات هيكل السيارات، والإطارات والعجلات، وغيرها.

وستخصص نقاط تجارية لموردي منتجات: البطاريات، والإطارات، وزجاج السيارات، ومرشحات الهواء والزيت، وغيرها من المنتجات.

حضر الاجتماع: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة إيمان رفعت، ممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.