قرارات بغلق 9 منشآت سياحية بمحافظة البحر الأحمر لمخالفتها ضوابط التشغيل

دوت الخليج – أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بغلق 9 منشآت سياحية من مطاعم وكافتيريات بمحافظة البحر الأحمر؛ لعدم التزامها بقوانين وضوابط التشغيل السياحي.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه جار أيضا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد 10 منشآت سياحية أخرى؛ لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.

وأوضح العاصي أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التي تجريها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية فى إطار دور الوزارة الرقابي.

ولفت إلى أن هذه اللجان اضطلعت بالمرور والتفتيش على 216 منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى توجيه بعض الملاحظات والانذارات لعدد 75 منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحي المطلوب.

وتابع: كما أجرت اللجان المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول على التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أصدرت، منذ يناير الماضي، قرارات بالإغلاق الإداري لعدد 136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوي الجمهورية.

ومنحت الوزارة هذه المنشآت المغلقة فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وأعيد معاينتها، وأعيد فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط.