مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض حاد متأثرة بمخاوف إفلاس إيفرجراند الصينية

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وكالات – هوت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ أدى تنامي المخاوف بشأن إفلاس محتمل لمجموعة إيفرجراند الصينية إلى ذعر بين المستثمرين في بداية قاتمة لأسبوع حافل باجتماعات لبنوك مركزية كبرى.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.7%، وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 3.6% متضررة من تراجع أسعار السلع الأولية.

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وفي وقت سابق أغلقت الأسهم الآسيوية على هبوط حاد في أعقاب جلسة ساخنة لمجموعة إيفرجراند الصينية، أكبر مطور عقاري مدين في العالم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي لثلاثة أسابيع متتالية بفعل مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وقفزة للتضخم واستمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وتأثير تشديد السلطات الصينية القواعد التنظيمية للشركات.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء إذ من المتوقع أن يرسي البنك المركزي المصري الأمريكي الأساس لتوقيت تقليص برنامجه التحفيزي الضخم المرتبط بالجائحة.

وفي المجمل من المقرر أن يعقد 16 بنكا مركزيا اجتماعات هذا الاسبوع، ومن بين تلك البنوك البنك المركزي المصري في كل من المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا واليابان.

وهبطت الأسهم الألمانية 2.3% مع إظهار بيانات قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.

وتراجعت أسهم كبرى شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين ما بين 1.3% إلى 3.2%، مواصلة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة.

وأغلقت كل المؤشرات الفرعية للأسهم الأوروبية على انخفاض وفي مقدمتها مؤشر البنوك الذي هبط 5.3%، في حين سجلت قطاعات المرافق والأغذية والمشروبات والعقارات أصغر الانخفاضات.

ومن ناحية أخرى قفز مؤشر الخوف في أسواق الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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