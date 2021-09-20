رئيس وزراء لبنان: المحادثات مع صندوق النقد ضرورة وليست خيارا

وكالات – قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وقال “بدأنا مع صندوق النقد الدولي… هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار”. وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد جلسة مطولة للبرلمان بدأت ظهر اليوم لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على الثقة. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

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