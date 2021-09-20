مال وأعمال

الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوى في شهر أمام الدولار

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وكالات – هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين متضررا من موجة مبيعات عالمية أثارتها مشاكل عملاق العقارات الصيني إيفرجراند إلى جانب حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي وقفزة في أسعار الغاز.

وتراجع الاسترليني 0.67% أمام العملة الخضراء إلى 1.3650 دولار بحلول الساعة 1820 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 23 أغسطس.

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وفي مقابل العملة الأوروبية، انخفض الاسترليني 0.52% إلى 85.79 بنس لليورو.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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