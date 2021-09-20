العملات المشفرة تتراجع مع موجة مبيعات عززتها مخاوف إفلاس إيفرجراند

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وكالات – هوت أسعار العملات المشفرة اليوم الاثنين مع امتداد المخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها مشاكل العملاق العقاري الصيني إيفرجراند على الاقتصاد العالمي إلى الأسواق.
وهبطت البتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، بما يزيد على 8% إلى 42 ألف و453 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس، قبل أن تقلص خسائرها إلى 7%.
وفي السادس عشر من سبتمبر سجلت بتكوين أعلى مستوى في حوالي أربعة أشهر فوق 52 ألف دولار.
وهوت إيثر، منافستها الأصغر، بأكثر من 10% إلى أقل من ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس.
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