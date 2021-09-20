وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وسط موجة بيعية واسعة

وكالات – هوت بورصة وول ستريت اليوم الاثنين إذ أثارت مخاوف من انهيار محتمل للعملاق العقاري الصيني إيفرجراند موجة مبيعات واسعة ودفعت المستثمرين للفرار من الأسهم إلى ملاذات استثمارية آمنة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع إلى أدنى مستوى له في حوالي شهر وجاءت أسهم مايكروسوفت وألفابت وأمازون دوت كوم وآبل وفيسبوك وتسلا بين أكبر الخاسرين في المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا وأيضا في المؤشر إس آند بي 500 .

وتراجعت كل القطاعات الرئيسية الأحد عشر في المؤشر إس آند بي 500 وجاءت المجموعات الحساسة للاقتصاد، مثل الطاقة، في مقدمة الخاسرين.

ويشعر المستثمرون بتوتر أيضا قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 620.22 نقطة، أو 1.79%، إلى 33964.66 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 75.26 نقطة، أو 1.70%، ليغلق عند 4357.73 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 325.95 نقطة، أو 2.17%، إلى 14718.02 نقطة.

وهذا أكبر هبوط في يوم واحد من حيث النسبة المئوية لكل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك منذ 12 مايو، وأكبر هبوط لداو جونز منذ 19 يوليو.