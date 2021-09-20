مال وأعمال

العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط لأدنى مستوى في أسبوع

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وكالات – هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا على مدار الأسبوعين القادمين.

وأشار متعاملون إلى أن الأسعار الأمريكية انخفضت على الرغم من صعود أسعار الغاز في أوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية فوق 25 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل خمسة دولارات فقط للوقود الأمريكي، وهو ما يدفع المشترين حول العالم إلى مواصلة شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.

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والمشكلة بالنسبة لأوروبا هي أن الولايات المتحدة تنتج بالفعل أكبر قدر من الغاز الطبيعي المسال الذي يمكنها إنتاجه.

ويبلغ متوسط حجم الغاز المتدفق إلى المحطات الأمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال 10.5 مليون قدم مكعبة يوميا منذ بداية سبتمبر أيلول، وهو نفس الحجم في أغسطس، بحسب بيانات من رفينيتيف.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري مرتفع بلغ 11.5 مليون قدم مكعبة يوميا في أبريل.

وأنهت العقود الأمريكية للغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 12.0 سنتا، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 4.985 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من سبتمبر جلسة على التوالي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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