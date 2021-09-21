إيفرجراند الصينية تضرب أسواق المال.. هل تتكرر مأساة ليمان براذرز؟

هونج كونج () – تسببت المخاوف المتزايدة من تعثر شركة إيفرجراند الصينية في تراجع الأسواق العالمية يوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد الأوسع.

أغلقت أسهم Evergrande، التي كانت تتدافع لجمع الأموال لدفع مستحقات العديد من المقرضين والموردين والمستثمرين، على انخفاض بنسبة 10.2% عند 2.28 دولار هونج كونج يوم الاثنين، بعد أن هبطت في وقت سابق بنسبة 19% إلى أضعف مستوى لها منذ مايو 2010.

حذر المنظمون من أن التزاماتها البالغة 305 مليارات دولار قد تثير مخاطر أوسع على النظام المالي الصيني إذا لم يتم تثبيت ديونها.

انزلقت الأسهم العالمية وزاد الدولار مع تخوف المستثمرين من المخاطر غير المباشرة على الاقتصاد العالمي.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد؛ حيث انخفض مؤشر S&P 500 (.SPX) بنحو 2%.

هناك اختبار رئيسي هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تدفع Evergrande نحو 83.5 مليون دولار فائدة تتعلق بسندات مارس 2022 يوم الخميس. وهناك دفعة أخرى بقيمة 47.5 مليون دولار مستحقة في 29 سبتمبر لسندات مارس 2024.

كل السندات ستتخلف عن السداد إذا فشل Evergrande في تسوية الفائدة في غضون 30 يومًا من تواريخ الدفع المجدولة.

في أي سيناريو افتراضي، ستحتاج Evergrande، التي تتأرجح بين الانهيار الفوضوي أو الانهيار المُدار أو الاحتمال الأقل لخطة إنقاذ من قبل بكين، إلى إعادة هيكلة السندات، لكن المحللين يتوقعون نسبة تعافي منخفضة للمستثمرين.

ضغطت مشاكل إيفرجراند أيضًا على قطاع العقارات الأوسع؛ حيث انخفضت الأسهم المدرجة في هونج كونج لشركة Sinic Holdings الصينية الصغيرة الحجم (2103.HK) بنسبة 87% ، مما أدى إلى محو 1.5 مليار دولار من قيمتها السوقية قبل تعليق التداول.

يعمل المسؤولون التنفيذيون في Evergrande على إنقاذ آفاق أعمالهم، بما في ذلك عن طريق البدء في سداد مستثمرين في منتجات إدارة الثروات من خلال العقارات.

“سيستمر سهم (Evergrande) في الانخفاض؛ لأنه لا يوجد حل حتى الآن يبدو أنه يساعد الشركة على تخفيف ضغوط السيولة، ولا يزال هناك الكثير من الشكوك حول ما ستفعله الشركة في حالة إعادة الهيكلة” قال كينجتون لين، العضو المنتدب لقسم إدارة الأصول في Canfield Securities Limited.

وقال لين إن أسهم Evergrande قد تنخفض إلى أقل من دولار هونج كونج إذا اضطرت لبيع معظم أصولها في إطار إعادة الهيكلة.

“اعتبارًا من الآن، لا أرى أي مخاطر منهجية على الاقتصاد العالمي من وضع Evergrande، ولكن لا داعي لوجود أي مخاطر نظامية حتى تتأثر الأسواق” قال David Bahnsen، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة Bahnsen Group، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، في تعليق عبر البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، كان هناك بعض الثقة في احتواء الوضع.

قال ألفين تان، استراتيجي الفوركس في آر بي سي كابيتال ماركتس، في مذكرة بحثية: “لقد أثبتت بكين في السنوات الأخيرة أنها قادرة تمامًا وراغبة في التدخل لوقف انتشار العدوى عندما تفشل المؤسسات المالية/ الشركات الكبرى”.

على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل ما كان ذات يوم المطور العقاري الأكثر مبيعًا في البلاد، إلا أن المحللين قللوا من أهمية المقارنات بانهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في عام 2008.

وقال ريان ديتريك من إل بي إل فاينانشالز: “أولاً، من المرجح أن تتم إعادة هيكلة السندات الدولارية، لكن معظم الديون في صناديق الاستثمار العالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة، وبعض الشركات الصينية وليس البنوك أو المؤسسات المالية المهمة الأخرى”.

وقال: “ليمان براذرز كان محتجزا في جميع دفاتر المؤسسات المالية الأخرى تقريبا”، مضيفًا: “ثانيًا، نعتقد أن الاحتمالات لصالح الحكومة الصينية ستتدخل إذا كان هناك تخلف عن السداد.”

كان صانعو السياسة في الصين يخبرون المقرضين الرئيسيين في إيفرجراند بتمديد مدفوعات الفائدة أو القروض المتجددة، لكن مراقبي السوق يرون إلى حد كبير أن الإنقاذ المباشر من الحكومة أمر غير مرجح.

استدعى بنك الشعب الصيني، وبنكه المركزي، وهيئة الرقابة المصرفية في البلاد المديرين التنفيذيين لشركة Evergrande في أغسطس في خطوة نادرة وحذروا من أنها بحاجة إلى تقليل مخاطر الديون وإعطاء الأولوية للاستقرار.

يؤكد تداول سندات الشركة كيف تدهورت بشكل كبير توقعات المستثمرين بشأن آفاقها هذا العام.

تداولت السندات الدولارية بنسبة 8.25٪ لشهر مارس 2022 بسعر 29.156 سنتًا يوم الإثنين، عائدًا يزيد عن 500% مقابل 13.7٪ في بداية العام.

كانت سندات 9.5٪ في مارس 2024 عند 26.4 سنتًا، وعائدًا يزيد عن 80%، مقارنة بـ 14.6٪ في بداية عام 2021.

قال Goldman Sachs الأسبوع الماضي إنه نظرًا لأن Evergrande لديها سندات بالدولار صادرة عن كل من الشركة الأم وشركة ذات أغراض خاصة، فإن المبالغ المستردة في إعادة الهيكلة المحتملة قد تختلف بين مجموعتي السندات، وقد تطول العملية.