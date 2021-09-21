أليانز للتأمينات العامة تخطط لطرح 3 منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة

إسلام فضل – قال محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة، إنها تخطط لطرح 3 منتجات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مهران، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال أن الشركة تخطط أيضًا للتعاقد مع عدد من البنوك قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن أليانز للتأمينات العامة تسعي بشكل مستمر الاستفادة من المنتجات التي تطرحها الشركة الأم.

وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات في البنية التحتية والمعدات بمصر قبل تفشي فيروس كورونا بنحو 5 سنوات، كما حدثت البرامج التي مكنتها من التعامل مع الجائحة.

وأضاف مهران أن أليانز للتأميات لديها لجنة لمواجهة الكوراث، استدعتها الشركة مع بداية انتشار الفيروس، والتي طرحت بدورها برامج جديدة للعملاء ونجحت في تخطي الأزمة، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.

وأشار إلى أن أغلب استثمارات الشركة خلال الفترة الحالية إلى قطاعات محددة، أبرزها: الاستثمار في أذون الخزانة والبورصة، مشيرًا إلى أن الشركة حققت مستهدفاتها خلال فترة صعبة.

ونوه إلى أن الشركة تمتلك 13 فرعا، لا تخطط خلال الأشهر الست المقبل لافتتاح أفرع جديدة خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.