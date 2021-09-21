وسائل إعلام: وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

توفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ومواقع صحفية قبل قليل.

تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل المشير طنطاوي على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.