مال وأعمال

إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ككيان قانوني مستقل ذاتيا

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أعلنت إمارة دبي إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، التي ستعمل ككيان قانوني مستقل ذاتيا ماليا وإداريا.

وقال حاكم إمارة دبي في تغريدة له إن إنشاء الكيان الجديد يعد جزءا من مساعي دبي لتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين وتسريع النمو الاقتصادي.

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يذكر أن أكثر من 5 آلاف شركة دولية ستعمل تحت مظلة الهيئة الجديدة.

هذا ويولد النشاط الاقتصادي الذي تنظمه الهيئة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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