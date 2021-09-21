محاولة إنقلابية فاشلة في السودان

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وكالات _ أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد.
ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.
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