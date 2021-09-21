عاجل.. الرئيس السيسي ينعي للأمة رحيل المشير طنطاوي: أدار البلاد في فترة بالغة الصعوبة

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دوت الخليج _ نشر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية قبل قليل كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي نعى فيها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
نص الكلمة:
فقدت مصر رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
بطلاً … من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري .
قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.
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