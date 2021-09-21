وزير الخارجية الفرنسي: نحتاج إيضاحات من الولايات المتحدة بشأن صفقة الغواصات

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وكالات _ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تقديم تفسيرات وإيضاحات إلى فرنسا عندما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقال للصحفيين في نيويورك إن الولايات المتحدة تحتاج أيضا أن تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها الأوروبيين.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين في نيويورك إن بايدن يريد التحدث هاتفيا مع ماكرون لمناقشة الغضب الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي بسبب الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والتي ستقدم واشنطن بمقتضاها تكنولوجيا متقدمة إلى أستراليا لغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وتهدف الصفقة إلى مساعدة أستراليا في التصدي لنفوذ الصين المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادي لكنها قوضت اتفاقا مع فرنسا لتزويد أستراليا بـ 12 غواصة تعمل بالديزل. وقالت فرنسا إن الصفقة طعنة لها في الظهر.
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