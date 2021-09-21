مال وأعمال

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج _ نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، بيانا جاء فيه: تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة إبنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وتتقدم لأسرته ولضباط وأفراد القوات المسلحة بخالص العزاء، داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

city2021 728×90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي المشير محمد حسين طنطاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا