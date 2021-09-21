القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

دوت الخليج _ نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم. ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، بيانا جاء فيه: تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة إبنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وتتقدم لأسرته ولضباط وأفراد القوات المسلحة بخالص العزاء، داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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