البنك الأهلي يحصل على أول رخصة قبول دفع لنقاط البيع عبر المحمول بالقطاع المصرفي

نجح البنك الأهلي المصري في الحصول على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول Tap on phone والتي تهدف لإتاحة حلول دفع رقمية جديدة ومتطورة وذلك كأول بنك في مصر يحصل على تلك الرخصة.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك حريص على تطبيق أحدث معايير الجودة في مجال كافة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.

ونوه أن قدرة البنك على الحصول على تلك الرخصة تعد إنعكاسا لدور البنك الرائد في إتاحة كافة الخدمات الرقمية ومنها المدفوعات الإلكترونية وهو ما يأتي كخطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية البنك المتنامية في التحول الرقمي ودعم الشمول المالي وتماشياً مع مبادرات البنك المركزي المصري المصري في هذا الشأن.

وأضاف عكاشه أن البنك الأهلي المصـري يستهدف إمداد الشـركات الصغيرة ومتناهية الصغر بوسائل دفع رقمية جديدة من أجل استقطاب فئات جديدة من العملاء لتلك الخدمات ودمجها بالقطاع المصرفي، بما يعكس استراتيجية البنك في نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية تعزيزا لتوجهات الدولة التي تستهدف التحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

ومن جانبها أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة بالبنك الأهلي المصري إلى أن البنك حصل على تلك الرخصة من البنك المركزي المصري المصـري لأول مرة في القطاع المصرفي في مصر لإتاحة خدمات قبول الدفع الالكتروني من خلال تطبيق الهاتف المحمول Mobile application Tap on phone بهدف إتاحة السداد باستخدام كافة أنواع البطاقات من بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، بالإضافة الى بطاقات ميزة الوطنية.

وأشارت أن هذه الخدمة تتيح للتجار استخدام تطبيق الهاتف المحمول Tap on phone في جميع أنواع التحصيلات المختلفة بديلا عن استخدام نقاط البيع الالكترونية POS التقليدية.

وأوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الخدمة تستهدف شرائح كبيرة من العملاء وكذا الشـركات مختلفة الأنشطة مثل مندوبي توصيل الطلبات وشركات الشحن من مختلف أنحاء الجمهورية دون أي تعقيدات، حيث يسمح لهم باستخدام قنوات متعددة للمدفوعات الالكترونية بدون تلامس وبتكلفة أقل على الشركات تشجيعا لهم على استخدام القنوات المصرفية البديلة في السداد.

وأكد على التزام البنك بأعلى معايير الأمان للحفاظ على بيانات العملاء بما يتوافق مع المعايير الدولية في أن المعلومات وهو ما تم تطبيقه بفاعلية واستمرارية في الامتثال لتلك المعايير بما يعزز ثقة العملاء في خدمات البنك الرقمية، مشيرا الى ان تفاصيل الحصول على الخدمة سيتم الاعلان عنه فور إطلاقها بشكل كامل.