بلتون توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 35.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة في جلسته المنعقدة أمس، على مقترح زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 891.305 مليون جنيه إلى 927.029 مليون جنيه.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن الزيادة البالغ قدرها 35.652 مليون جنيه موزعة على عدد 17.826 مليون سهم قيمة كل سهم 2 جنيه.

وأوضحت أن الزيادة تمول نقدا عن طريق إصدار أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 4 إبريل الماضي، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام بتاريخ 5 يوليو الماضي.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب للشركة في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح.

وشملت قرارات المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في قرار زيادة رأس المال وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.