مال وأعمال

أوراسكوم للتنمية تعين نقولا أدد مديرا عاما لمنتجع الجونة

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية – مصر في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة المنعقد أمس وافق على تعيين نقولا أدد وائيل خير كمدير عام لمنتجع الجونة.

الجدير بالذكر أن النصف الأول من 2021، شهد زيادة في الأرباح والإيرادات، وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 55% في النصف الأول إلى 3 مليارات جنيه، وارتفعت المبيعات في العقار إلى 4 مليارات جنيه، وقفزت الأرباح 342% إلى 744.6 مليون جنيه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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