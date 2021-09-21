الصندوق المصري العالمي للاستثمار يقلص حصته في كفر الزيات للمبيدات إلى 5.2%

رنا ممدوح _ قلص الصندوق المصري العالمي للاستثمار حصته في رأسمال شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات لتصبح 5.165% بدلا من 5.457%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الصندوق المصري العالمي للاستثمار باع 35 ألف سهم من أسهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات مقابل 1.037 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 29.6519 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 15.606% لبنك مصر.

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