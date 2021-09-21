الرقابة المالية: وزارة الاتصالات تنتهي قريبا من التوقيع الإلكتروني لشركات التأمين

إسلام فضل _ قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لشئؤن التأمين، إن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل خلال الفترة الراهنة علي الإنتهاء من التوقيع الإلكتروني للقطاع، والتي سيتم الإنتهاء منه قرييًا.

وأضاف عبد المعطي، خلال كلمته التي ألقاها عنه أحد مسئولي الهيئة في المؤتمر العام الثالث لملتقى شرم الشيخ والمعرض السابع والعشرون للاتحاد الأفروآسيوي بشرم الشيخ، أن التوقيع الإلكترونى هو تحويل المستند الورقي إلى رقمي ذو حجية قانونية.

ونوه أن هذا الإجراء له عدة مزايا أبرزها تأمين الملفات من خلال حماية الخصوصية وحمايتها من التزوير بتجديد صلاحيتها كل فترة وإمكانية استخدامه فى برامج التشغيل المختلفة عبر المنصة الإلكترونية وسيستم العمل والتعامل به مع أى جهة تبرم الشركة معها صفقات رسمية .

وأكد أن الهيئة تشجع بشكل مستمر شركات قطاع التأمين قبل تفشي فيروس كورونا المستجد على العمل في التحول الرقمي كاملًا.

وذكر أن الرقابة المالية أصدرت عدة تصاريح لشركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان لمساعدة العملاء علي سداد أقساطهم بشكل إلكتروني، وذلك ضمن رقمنة مصر بشكل كامل، مشيرًا إلي أن الهيئة قامت بزيادة عدد العاملين في قسم الشكوي خلال الفترات الماضية لتلقي شكاوي العملاء سريعًا.