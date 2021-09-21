البورصة تتراجع 0.56% بداية التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بضغط من مبيعات المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.56%، ليتداول عند مستوى 10651 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 43.93 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.93% و 0.97% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 39.745 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 2.585 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 19 شركة مقابل ارتفاع 8 شركات بينما لم تتغير أسعار 112.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 998.194 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.514 مليون جنيه، مقابل 515.958 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 847.031 ألف جنيه، منها 593.027 ألف جنيه للأفراد، و254.004 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 151.162 ألف جنيه، منها 148.140 ألف جنيه للمؤسسات، و3.022 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لصناعة الورق – راكتا 11.8 12.51 6.02 العربية للمحابس 2.65 2.76 4.15 المنصورة للدواجن 1.577 1.622 2.85 المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 5.33 5.4 1.31 الشمس للإسكان والتعمير 9.79 9.88 0.92

الأسهم الأكثر انخفاضا