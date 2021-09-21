رئيس هيئة التأمين التونسية: سيولة شركات التأمين ساهمت في التصدي لفيروس كورونا

إسلام فضل _ قال حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين بتونس، إن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير علي الملاءة المالية لشركات التأمين؛ لكن السيولة كانت في مآمن من هذا الفيروس.

وأوضح الغربي خلال المؤتمر العام الثالث لملتقى شرم الشيخ والمعرض السابع والعشرون للاتحاد الأفروآسيوي بشرم الشيخ، أن القطاع يمتلك وفرة في السيولة اللازمة لسداد الالتزامات؛ ما يؤكد قوة التأمين كقطاع اقتصادي قادر علي ترويض المخاطر.

ويري أن الأزمة المالية العالمية وكورونا؛ تجربتان أكدتا قدرة التأمين علي التعامل مع الأزمات بصورتها المباشرة كسداد التعويضات وغيرها ؛ أو شكلها غير المباشر من خلال الحفاظ علي شركتها.

وأكد أن تفشي فيروس كورونا له تأثير علي نشاط التأمين كونه ليس منعزلا عن قطاعات الاقتصاد المختلفة لكنه نجح في تجاوز الأزمة.

وعرض الغربي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة علي التأمين في تونس للتعامل مع آثار كوفيد 19 والتي تتشابه كثيرا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهو ما علق عليه علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بقوله ” واضح أن الهيئات الرقابية في الوطن العربي كانت مجتمعة معا لأن إجراءاتها متشابهة إلى حد كبير “.