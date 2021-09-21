الرئيس السيسي: المشير طنطاوي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي نعيا للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية اليوم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حسابه على موقع الفيس بوك: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم.. “مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا”.

صدق الله العظيم