مخاوف تعثر إيفرجراند الصينية تهوى بالأسهم اليابانية نهاية التعاملات

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– اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة يوم الثلاثاء، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لمجموعة إيفرجراند الصينية، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.
شبح إفلاس إيفرجراند الصينية يعمق خسائر العملات المشفرة
وانخفض المؤشر نيكي 2.17 بالمئة ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 2064.55 نقطة.
هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين مخاوف متزايدة من احتمال تخلف إيفرجراند عن السداد، إذ تكبد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو.
ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدودا.
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