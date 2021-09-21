مال وأعمال

كونتكت كارز دوت كوم تستحوذ على منصة سَعّر لتقييم ومزادات السيارات

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إسلام فضل _ أعلنت كونتكت كارز دوت كوم، إحدى شركات كونتكت المالية القابضة، عن استحواذها على منصة سَعّر للحلول التكنولوجية – التي تقدم تكنولوجيا تسعير السيارات، إضافة إلى المزادات الخاصة بالتجار.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن كونتكت كارز تهدف من استحواذها على سَعّر للتكنولوجيا لتلبية احتياجات كل من المستخدمين والتجار، وتوفير وسيلة للتسعير تقدم قيمة سوقية عادلة تعكس متغيرات السوق بشكل واقعي يمكن أن تعتمد عليه كافة الأطراف، وتواصل كونتكت كارز تطورها وبحثها عن فرص جديدة لتقديم خدمات مبتكرة لسوق السيارات.

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وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة أن الصفقة ركيزة لإضافة خدمات جديدة في المستقبل القريب، كما تعتبر أيضاً خطوة أولى لسلسلة من الاستثمارات سوف يتم الإعلان عنها تباعاً .

ومن جانبه، قال عثمان عبد المنعم، المدير العام لكونتكت كارز دوت كوم أنها تطمح لأن تكون المرجع والمصدر الرئيسي لتسعير وتقييم السيارات في السوق.

أضاف أنها ستطلق قريباً مجموعة خدمات جديدة تستهدف التجار، ومنها المزادات الرقمية على السيارات المستعملة، والتي متوقع أن تلعب دوراً هاماً في مهمة ربط كافة أطراف السوق من مستخدمين وتجار ووكلاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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