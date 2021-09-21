البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع فيليبس ايجيبت

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة فيليبس ايجيبت بهدف تزويد المستشفيات والعيادات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتمويل اللازم لشراء المعدات الطبية.

وقع الاتفاقية يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وإياد الطيب المدير التنفيذي لشركة فيليبس ايجيبت، وبحضور ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وإيهاب نعوم المدير المالي لشركة فيليبس ايجيبت وفرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع أكد يحيي أبو الفتوح ان الاتفاقية مع فيليبس ايجيبت تشجع علي النمو المستدام حيث ستتيح حصول المستشفيات والمراكز الطبية في مصر على التمويل اللازم لشراء الأجهزة الطبية الحديثة من الشركة وبشروط ميسرة، وذلك لمساعدتها على التطور والتوسع مع توفير رعاية صحية عالية الجودة.

وأشار إلى أن البروتوكول يؤكد التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو.

ولفت أن البنك يقوم بتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية لتيسير الحصول على التمويل والتركيز على القطاعات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها قطاع الصحة و مشاريع الرعاية والخدمات الصحية.

ونوه إلى الدور الرائد و المتنامي للبنك الأهلي المصري في التوسع ودعم خطط الشمول المالي وتطوير الحلول التمويلية لكافة الشرائح والقطاعات، مشيرا الى ان محفظة قروض البنك ارتفعت بقيمة 282 مليار جنيه خلال عام ونصف تم ضخ أغلبها في تمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر ليساهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه أكد ممدوح عافية، علي أن البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه وسعيه الدائم لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة لمنظمات الرعاية الصحية، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة تبدأ من 5%.

وأضاف عافية أن توقيع هذا البروتوكول سيتيح التمويل اللازم والخدمات الاستشارية والتدريبية لمؤسسات الرعاية الصحية مع شركة فيليبس، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في هذا قطاع ، مشيرا الي ان البنك الأهلي المصري دائم الدعم لرواد الأعمال سواء الناشئين أو ممن يلعبون دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المصري، ويعمل دائما على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وكذلك الاعتمادات المستنديه وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات.