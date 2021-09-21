وزيرة التخطيط: قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادي الجديد

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استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وذلك لمناقشة خطة ومشروعات المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022.
وناقشت السعيد خلال اللقاء الخطط والمشروعات الخاصة بالمحافظة والمدرجة بالخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات، مؤكدة ضرورة التركيز على الأهمية النسبية للمشروعات وإعطاء الأولوية للمشروعات الأهم، وكذلك ضرورة استغلال ماتمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عددًا من الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة وخطط التوسع في التنمية العمرانية وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة.
وأوضحت السعيد أنه وفقًا للاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادي الجديد في الخطة الاستثمارية، فإن قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد.
وحول أهم مشروعات المحافظة في عددٍ من القطاعات، أشارت السعيد إلى إنشاء عددًا من المستشفيات الجديدة بمراكز المحافظة فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
كما تناولت السعيد الحديث حول مشروعات الخدمات الأخرى والتي تتضمن تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بكافة مراكز المحافظة، وإنشاء مراكز شباب، استكمال تطوير منظومة الطرق.
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