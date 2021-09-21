إعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنه تم إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .. وذلك إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

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