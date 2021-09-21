غبور أوتو تشارك بمعرض لايف درايف إكسبو Live Drive Xpo-LDX في نسخته الأولى

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة جي بي غبور أوتو عن مشاركتها في فعاليات معرض “لايف درايف إكسبو” Live Drive Xpo-LDX في نسخته الأولى، والذي يعد الحدث الأول من نوعه في مصر، حيث يتيح للعملاء إمكانية تجربة السيارات قبل الشراء.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، خلال المعرض ستقوم جي بي غبور أوتو بعرض أحدث موديلات هيونداي وشيري وإطلاق موديلات جديدة لكل منهما، بالإضافة إلى موديلات مازدا المختلفة، فضلا عن اتاحة الفرصة للعملاء لتجربة سيارات هافال وشانجان التي تم طرحهما مؤخراً في السوق المصري.

وتأتي شركة جي بي غبور أوتو في Live Drive Xpo-LDX، إيمانا بأهمية هذا المعرض الذي يعمل على جمع نخبة متنوعة من الشركات المصرية والعالمية في سوق السيارات، بما يتيح للمستهلك الفرصة للتعرف على مستجدات القطاع وأحدث الطرازات والإطلاع على أحدث التكنولوجيات وأفضل العروض الخاصة بكل علامة تجارية.

وتعرض جي بي غبور أوتو السيارة هافال بموديلات H6 وJolion، وشانجان من خلال طرازي EADO DTو CS15 وCS55 وNew Alsvin .

وتتيح أيضا عرض سيارات هيونداي بموديلات إلنترا وتوسان وكريتا، بالإضافة إلى 3 طرازات من العلامة التجارية شيري وهما: Arrizo 5 وTiggo 7 وTiggo 8 فضلاً عن تواجد الماركة اليابانية مازدا بموديلات CX3 ومازدا 3.

ومن المقرر أن يقام المعرض خلال الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر 2021، على أرض الساحة المفتوحة بفندق توليب-فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 ليلاً.

ويقوم معرض “لايف درايف إكسبو” بجمع كل الأطراف المعنية بسوق السيارات سواء وكلاء أو بنوك أوشركات تأمين، وذلك لتسهيل وتبسيط عملية مقارنة وشراء المركبات للمهتمين بهذا الشأن.