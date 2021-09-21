مركز التحكيم الاختياري: قطاع التأمين المصري يحتل المركز الثالث إفريقيا بمحفظة أقساط بنحو 46 مليار جنيه

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إسلام فضل _ استعرضت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، دور المركز في تعزيز أداء قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأضافت قلدس خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة:، أن قطاع التأمين المصري يحتل مرتبة مرتفعة بين الأسواق الأفريقية ليأتي في المركز الثالث بالقارة، حيث بلغت محفظة أقساط القطاع نحو 46 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020.
وأشارت إلى أن المركز المصري للتحكيم يختص بتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين ، موضحة أنه يتم تسوية هذه المنازعات بصورة مستقلة غير هادفة للربح.
وأضافت أن المركز يكلف أطراف النزاع بأسلوب التسوية مع توفير السرية للخصومة لضمان استمرار العلاقات المالية المستقبلية بين أطراف النزاع، وكذلك وضع الشروط والمعايير التي تكفل توافر الخبرة اللازمة لذلك.
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