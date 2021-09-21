هل تمكنت إيفرجراند الصينية من التوصل لاتفاق حول الديون؟

العربية نت _ قال هوي كا يوان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقارات المثقلة بالديون في الصين، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة إيفرجراند الصينية واثقة من أن الشركة “ستخرج من أحلك لحظاتها”، وذلك في وقت يخشى فيه المستثمرون العالميون القلقون من مخاطر التخلف عن السداد.

شبح إفلاس إيفرجراند الصينية يعمق خسائر العملات المشفرة

وفي الرسالة التي تزامنت مع مهرجان منتصف الخريف في الصين، أعرب هوي كا يوان عن تقديره للعمل الشاق للموظفين وقال إن إيفرغراند ستقدم مشاريع عقارية كما تعهدت، وستفي بالمسؤوليات تجاه مشتري العقارات والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.

يأتي ذلك، فيما يعد ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، مثقلة بأكثر من 300 مليار دولار من الديون التي تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، حيث تسعى جاهدة لجمع الأموال لسداد الأموال للعديد من المقرضين والموردين في الوقت الذي تحاول فيه وقف أزمة السيولة من دفعها إلى انهيار.

وقال هوى “أعتقد اعتقادا راسخا أنه من خلال جهودها المتضافرة والعمل الجاد، ستخرج إيفرجراند من أحلك لحظاتها، وتستأنف الإنشاءات على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن، وتحقق الهدف المحوري المتمثل في تسليم المشاريع العقارية كما تعهدت”.

ولم يوضح هوي كيف يمكن للشركة تحقيق هذه الأهداف.

وتراجعت أسهمها المدرجة في هونج كونج بنسبة 3% عند 2.21 دولار هونج كونج حوالي الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 84% حتى الآن هذا العام.

وأدت مشاكل ديون المجموعى إلى انتشار الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية حيث يخشى المستثمرون من أن العدوى قد تعيث فسادا في الاقتصاد العالمي.