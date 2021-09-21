سايبم الإيطالية توقع اتفاقا لتأسيس شركة جديدة مع أرامكو السعودية

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العربية نت _ قالت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية “سايبم”، إنها وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والبناء في السعودية.
وقالت سايبم في بيان، إن الشركة الجديدة ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية.
يأتي الاتفاق الموقع في 7 سبتمبر في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي تتبناه أرامكو السعودية.
وأعلنت أرامكو في الأسبوع الأول من سبتمبر، عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، بتوقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.
ويهدف “نماءات” إلى الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المملكة لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.
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