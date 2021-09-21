المدير الإقليمي لمعهد التأمين القانوني بإفريقيا: 17% نسبة المتعاملين مع التأمين رقميا حول العالم

إسلام فضل _ قال لورانس سميث، المدير الإقليمي لمعهد التأمين القانوني بإفريقيا، إن أغلب المعاملات في قطاع التأمين تتم بشكل رقمي خلال الفترة الراهنة.

وأضاف سميث في كلمته عبر الفيديو كونفرانس بجلسة التأمين تحت عنوان ” دور التقنيات الحديثة وآليات التحول الرقمي في صناعة التأمين ” – بالملتقى الإقليمي الثالث للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أن تبلغ نسبة العملاء المتعاملين مع قطاع التأمين باستخدام التكنولوجيا في معاملتهم يصل إلى 17% علي مستوي العالم.

وأكد أن التكنولوجيا باتت عنصري محركا في حياتنا بشكل عام وفي التأمين بشكل خاص، لأفتًا إلي أن اغلب الشركات بدأت تبحث عن أصحاب المهارات في التكنولوجيا لتوظيفهم ؛ استعدادا للانتشار الرقمي والذي لا يمكن إنكار انه الاوسع تاثيرا والأكثر ديناميكا.

وشدد علي ضرورة تهيئة الأفراد للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية والأهم الالتزام بالاخلاقيات الرقمية اي تدريب العملاء واقنعه بضرورة الثقة في شركات التأمين وإن البيانات الخاصة بهم في مآمن ولا يمكن العبث بها.

كما أن أفريقيا قارة واعدة تكنولوجيا ولديها إمكانيات للتعلم من خلال كوادر رفيعي المستوي؛ وهناك آمال في التفاذ اكبر في الأسواق عبر البنية التشريعية والتي أصبحت متوفرة إلى حد كبير.