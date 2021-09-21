رئيس الشرق الأوسط لتنمية البرمجيات: مصر شهدت تطورا ملحوظا في قطاع التكنولوجيا والرقمنة

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إسلام فضل _ قال مصطفى مدحت، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتنمية البرمجيات IT-FUSION، إن السوق المصرية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا والرقمنة بما سيعود بالإيجاب على كافة الأنشطة المالية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19″، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة عدد من وزراء الدولة المصرية ومسؤولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية.
يأتي المؤتمر بحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين واعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التامين وشركات الوساطة العالمية والسادة وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.
وأضاف على هامش كلمته بالملتقى اليوم، أن الرقمنة هي تحويل المعلومات في صورة رقمية، بينما التحول الرقمي استخدام تلك المعلومات.
وأوضح أن استخدام الرقمنة والتحول الرقمي في قطاع التأمين يُسهم في تحسين معدلات التعويض عبر السرعة في السداد .
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