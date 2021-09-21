مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 1.98% ختام التعاملات والسبعيني يتراجع 3.34%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع حاد.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98%، وأغلق عند مستوى 10498 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.34%، وأغلق عند مستوى 43.4 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.34% و 3.29% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.508.291 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 52.982 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 136 شركة مقابل ارتفاع 18 بينما لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 86.028 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 224.074 مليون جنيه، مقابل 138.046 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 45.132 مليون جنيه، منها 39.239 مليون جنيه للأفراد، و5.892 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 40.895 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 40.976 مليون جنيه، مقابل 80.292 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 61.76 66.53 7.72 العامة لصناعة الورق – راكتا 11.8 12.46 5.59 العالمية للاستثمار والتنمية 36.75 38.38 4.44 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 0.803 0.828 3.11 الإسماعيلية مصر للدواجن 11.99 12.36 3.09

الأسهم الأكثر انخفاضا