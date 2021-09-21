شركة كرتونة الناشئة تنهي جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار

أعلنت شركة “كرتونة” المصرية الناشئة، عن إغلاقها جولة تمويلية لمرحلة ما قبل التمويل الأولي “series A” بقيمة 4.5 مليون دولار، سيتم استخدامها في تطوير منظومتها الرقمية، وإتاحة خدمات تمويلية في عملية طلب المنتجات لمستخدمي منصة “كرتونة” من التجار.

ووفق بيان الشركة، فإن الجولة الاستثمارية قادتها شركة جلوبال فينتشرز Global Ventures، وهي شركة دولية لرأس المال الاستثماري مقرها دبي، وشارك في هذه الجولة التمويلية كل من “كيبل أفريكا فينتشرز Kepple Africa Ventures و”تي 5 فينتشرز” T5 Ventures ومجموعة من المستثمرين الملائكة.

“كرتونة” شركة مصرية ناشئة، تأسست في أغسطس من عام 2020، وهي منصة رقمية لربط الأطراف المشتركة في سوق التجارة التقليدية “تجار تجزئة – تجار جملة – مُصنعين”، من خلال المنظومة التكنولوجية التي تتيحها “كرتونة” يمكن لتجار التجزئة طلب احتياجات متاجرهم من البضاعة لدى تجار الجملة والمصنعين عبر منصة “كرتونة” في إي وقت وبأي كمية حسب احتياجاتهم.

قال محمود طلعت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “كرتونة”: “يستحق تجار التجزئة الصغار والمتوسطون الفرصة لتشغيل أعمالهم بكفاءة مع تحقيق النمو في نفس الوقت”.

وتابع: “للقيام بذلك، يحتاجون الوصول الى المنتجات المطلوبة بشكل أكثر سرعة مع توفير خدمات دفع آمنة وكذلك خدمات ائتمانية، ونحن ملتزمون بتمكين أطراف المنظومة التجارية من الوصول الى احتياجاتهم بشكل دقيق و سهل، وذلك من خلال بناء شبكة قوية من تجار التجزئة المتصلين رقميًا بنظرائهم من تجار الجملة من جانب، وكذلك ربط تجار الجملة بالمُصنعين من جانب آخر”.

من جانبه، قال محمود عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة “كرتونة”: “حان الوقت للاستفادة من التكنولوجيا لتطوير أداء مخازن تجار الجملة وقدراتهم اللوجيستية، ستعمل البيانات والتكنولوجيا على تحويل تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة رقمية، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد بشكل كبير”.

ولفت البيان إلى أنه منذ إنشائها في العام الماضي، جذبت “كرتونة” أكثر من 30 ألف مستخدم في القاهرة والإسكندرية، ونفذت أكثر من 400 ألف طلب بقيمة إجمالية للبضائع تبلغ مليار جنيه.

من ناحيته قال باسل مفتاح، الشريك العام في جلوبال فنتشرز Global Ventures: “متحمسون لقيادة جولة الاستثمار هذه في “كرتونة”، يعد السوق التجاري من أكثر الأسواق تطوراً، ولكنه يواجه العديد من التحديات، وتعالج منظومة “كرتونة” الالكترونية هذه التحديات وتسهم في تحسين عملية التجارة بطريقة فريدة، وبتكلفة محدودة”.

وأضاف: “لقد أظهرت الشركة بالفعل نموًا ممتازًا ومستمر خلال العام الماضي”.