التجاري الدولي يوقع اتفاقية جديدة مع فيزا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) مصر، عن توقيع صفقة تجارية جديدة مدتها 5 سنوات، مع شركة فيزا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار في بيان، أن هذه الشراكة ستجذب المزيد من رواد الأعمال إلى السوق من خلال منح العديد من المزايا الحصرية لعملاء البنك من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والتي ستمكّنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، والتكيُّف مع الطبيعة المتغيّرة للسوق.

ولفت أنه بناءًا على الدعم الذي تقدمه فيزا لرفع مستوى الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم من خلال حلول الأعمال المختلفة، سيسهم ذلك أيضًا في مزيد من الازدهار للشركات باستخدام منصات وحلول جديدة مثل: عملية الدفع المبسّطة وكذلك عملية قبول المدفوعات.

وقالت “ملاك البابا” المدير العام لشركة “فيزا” في مصر:”إن شراكتنا مع البنك التجاري الدولي تمنح حلولاً وإمكانات رقمية لأصحاب الشركات الواعدة، مما يمكنّهم من وضع بصمتهم في الاقتصاد الرقمي محلياً وعالمياً “فمن خلال تنفيذ أدوات رقمية جديدة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع خيارات الدفع المحلية والدولية وتحسينها، والتي تقع في إطار استراتيجية VISA لتسهيل حركة الأموال عالميًا”.

وقال “رشوان حمادي” رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية لبنك CIB: “نحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة في تنمية مشاريع جديدة، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا أساسيًا في مجتمعاتنا”.

أضاف”مع الحلول المتقدّمة التي طرحتها شركة “فيزا”، وكذلك مبادرات الشركاء المستقبلية، سيتمكّن عملاء البنك التجاري الدولي من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال من توسيع نطاق أعمالهم والارتقاء بها لمستويات أعلى”.

وقد دشن البنك التجاري الدولي مؤخرًا وحدة CIB Growth والذي يهدف إلى تسهيل الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة التي تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون جنيه مصري.