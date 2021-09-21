بنك القاهرة ينظم فعاليات للتوعية بأهمية الشمول المالي تزامنا مع الاحتفال بعيد الفلاح

دوت الخليج – نظم بنك القاهرة عددا من اللقاءات التوعوية بأهمية مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري وذلك في عدد من محافظات الجمهورية، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري.

أقيمت الفعاليات في: مركز الإرشاد الزراعي قرية النجيلة ومركز شباب زاوية صقر بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعوية بقرية نهطاي بمركز زفتى محافظة الغربية، والتى استهدفت تقديم التوعية والتثقيف المالي للمواطنين بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين جميع فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن داخل القطاع المصرفي.

كما شهدت الفعاليات التوعية بباقة المنتجات والخدمات المصرفية التى يطرحها بنك القاهرة للعملاء، ومن أبرزها خدمات المحفظة الإلكترونية للبنك عبر الهاتف المحمول “قاهرة كاش”، والحسابات الإدخارية ومميزاتها، بالإضافة إلى إصدار وتسليم البطاقات المدفوعة مقدما مجانا، بحسب بيان لبنك القاهرة.

وأضاف البيان أن بنك القاهرة حرص على تقديم مزايا وعروض حصرية خلال فعاليات الاحتفال بـ”عيد الفلاح”، ومن أبرزها: الإعفاء من مصاريف فتح الحساب، والحد الأدنى للحساب الجاري (أفراد فقط بالجنيه المصري)، منح بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانا للحسابات الجارية الجديدة فقط، والإعفاء من المصاريف الإدارية الخاصة بالقروض متناهية الصغر مثل الجرار الزراعي، وتجارة الأدوات والمعدات الزراعية، وتجارة الأعلاف والحبوب، الأنشطة اليدوية والحرفية، والترويج للمبادرات السارية للبطاقات المدفوعة مقدما مجانا سواء لعميل جديد أو عميل قائم، والترويج للمبادرات السارية لمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم.