الإسكان: جار تنفيذ 15 محطة لتحلية مياه البحر في 7 محافظات بتكلفة 12.5 مليار جنيه

دوت الخليج – قدم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، شرحا لمحاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي.

وفي محور تنوع مصادر مياه الشرب، تناول أوضح إسماعيل موقف محطات تحلية مياه البحر، حيث توجد 77 محطة قائمة بطاقة إجمالية 834 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، بينما يجري تنفيذ 15 محطة بطاقة إجمالية 545 ألف م3/يوم، بتكلفة 12.5 مليار جنيه، في محافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس).

وأشار إسماعيل إلى أن وزارة الإسكان أعدت الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب من عام 2020 حتى 2050 في المناطق الساحلية، وكذا موقف محطات المياه الجوفية، حيث توجد 1.562 ألف محطة مياه جوفية قائمة، بطاقة إجمالية 2.8 مليون م3/ يوم، وهناك خطة للمياه الجوفية بالدلتا لمدة 3 سنوات، بطاقة إجمالية حوالي مليون م3/ يوم.

وأضاف: يتناول المحور الثاني، إعادة استخدام المياه المعالجة، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام في بعض أنواع الزراعة.

وأشار إلى أن عدد محطات المعالجة القائمة يبلغ 480 محطة (ثنائية وثلاثية)، بطاقة استيعابية 16.2 مليون م3/ يوم، وطاقة فعلية 13.7 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 211 محطة معالجة، بطاقة استيعابية 6 ملايين م3/ يوم.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب حاليا على مستوى الجمهورية حوالي 98.5%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 33.6 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، مقابل نسبة تغطية فى عام 2014 حوالي 97%، وكمية المياه المنتجة 24.7 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 9 مليارات م3/ سنة.

وتابع: كما تبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي 66.7% (96% على مستوى الحضر – 40% على مستوى الريف)، والطاقة الاستعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/ يوم، والطاقة الفعلية لها 13.7 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 5 مليارات م3/سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 55 ألف كم، مقابل نسبة تغطية في عام 2014 حوالي 50% (79% على مستوى الحضر – 12% على مستوى الريف)، والطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحي 10.5 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 3.8 مليار م3/سنة، أطوال الشبكات 42 ألف كم.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي (لخدمة 60 مليون نسمة بمشروعات المياه، و45 مليون نسمة بمشروعات الصرف) خلال السنوات السبع السابقة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما يجري تنفيذ 572 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحي المدن والريف.

كما تحدث نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، عن البرنامج القومي لصرف صحي المناطق الريفية (المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”)، والتي تهدف إلى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية لتوفير حياة كريمة مُستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية (زيادة وصول القرى الفقيرة إلى الخدمات الأساسية مثل: الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وغيرها)، ودعم وتحسين التصنيع المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد إسماعيل أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تستهدف الوصول إلى نسبة 100% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المناطق الريفية.

واستعرض نائب وزير الإسكان نماذج للاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، ومنها محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف المحسمة، بطاقة مليون م3/يوم، ويهدف المشروع لتجميع ومعالجة ونقل حوالي مليون م3/يوم من مياه مصرف المحسمة من مناطق غرب القناة إلى شرق القناة، ويتم نقل مياه مصرف المحسمة عبر السحارات أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة من الغرب إلى محطة معالجة المحسمة شرق القناة، ويتم معالجة المياه بغرض إعادة استخدامها في الزراعة شرق قناة السويس.

كما أشار إلى مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بمصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ويهدف لتطوير منظومة مياه مصرف بحر البقر، والاستفادة من 5.6 مليون م3/ يوم من المصرف إلى ترعة الشيخ جابر شرق قناة السويس، وتشمل الأعمال تحويل مسار المصرف وغيرها متضمنا أعمالا هندسية لتنفيذ العدايات والبوابات والربط بين المصارف، لإنشاء محطة معالجة متقدمة شرق القناة لضمان جودة المياه المستخدمة في الزراعة، ويتم معالجة المياه بغرض إعادة استخدام المياه، واستغلالها في استصلاح حوالي 400 ألف فدان تقريبا شرقي قناة السويس.

كما تناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، ومنها: برنامج إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، لخدمة القرى الملوثة لمصرف الرهاوي لحوالي 8 ملايين نسمة، بطاقة إجمالية مليوني م3 /يوم، لتحسين جودة المياه، بتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه من خلال بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وصندوق إفريقيا تنمو معًا (AGTF)، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD)، وبرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، لتحسين جودة مياه المصارف بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط)، لخدمة حوالي 1.7 مليون نسمة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بتمويل من البنك الدولي WB والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB.

كما أشار إلى مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية)، بطاقة مليون م3 /يوم لخدمة 0.7 مليون نسمة، بتكلفة 4.4 مليار جنيه (290 مليون دولار) من خلال بنــك الاستثمار الأوروبــي (EIB) والاتحاد الأوروبي (EU)، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون (محافظة الفيوم)، ويهدف لتحسين جودة المياه لحوالي 0.7 مليون نسمة بتكلفة 7.5 مليار جنيه (480 مليون دولار) من خلال بنــك الاستثمارالأوروبــي (EIB) والاتحاد الأوروبي ( EU) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).