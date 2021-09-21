مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على تشريع لزيادة سقف الدين العام

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وكالات – قالت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي إن من المقرر أن يصوت المجلس اليوم الثلاثاء على تشريع لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر وزيادة سقف الاقتراض للبلاد.
ويواجه الكونغرس مهلة تنتهي في 30 سبتمبر للموافقة على تمويل مؤقت لتفادي إغلاق جزئي للحكومة مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر.
وستنفد سلطة وزارة الخزانة للاقتراض في وقت ما في أكتوبر تشرين الأول ما لم يتم رفع سقف الدين من مستواه الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.
وسيعلًق مشروع القانون سقف الاقتراض الحكومي حتى ديسمبر 2022.
وسقف الدين الحالي تم تجاوزه بالفعل بوصوله إلى 28.78 تريليون دولار، ويجري تمويله بشكل مؤقت من خلال “إجراءات استثنائية” لوزارة الخزانة من المنتظر أن تنفد في أكتوبر.
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