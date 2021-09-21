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الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي ويحضر مراسم الدفن

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دوت الخليج – تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عصر اليوم، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق من مسجد المشير بمنطقة التجمع.

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص علي حضور مراسم الدفن.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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