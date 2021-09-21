وزير الخارجية يؤكد أهمية الدفع قدما نحو زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر

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دوت الخليج – التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري والممثل الأعلى ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك اتصالا بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
.ومن جانبه، أكد الوزير شكري أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة القادمة لتحقيق مصالح الجانبين، مع أهمية الدفع قدما نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصةً في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصرية.
كما أضاف السفير حافظ أن اللقاء تطرق أيضا إلى مجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناول ملف سد النهضة.
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