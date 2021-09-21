الذهب يصعد مع تراجع الدولار بينما يراقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وكالات – واصلت أسعار الذهب الصعود، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار بينما يركز المستثمرون على بداية اجتماع للفيدرالي قد يقدم قرائن بشأن الإطار الزمني للبنك المركزي الأمريكي لخفض متوقع في برنامجه التحفيزي لدعم الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1775.26 دولار للأنصة في أواخر جلسة التداول في سوق نيوريورك.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1776.20 دولار للأونصة.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس يو.كيه “السؤال الكبير الذي يحتاج إلى إجابة هو هل ستغير حالة الضبابية الحالية في السوق أي جدول زمني محتمل قد يكون لدى الفدرالي عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن تخفيض مشترياته من الأصول”.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق وتراجع قيم العملات. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل الدولار من أعلى مستوى في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو ما يجعل الذهب أرخص لأولئك الحائزين لعملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.24% إلى 22.52 دولار للأونصة وقفز البلاتين 5% إلى 956.49 دولار بينما زاد البلاديوم 1.1% إلى 1906.86 دولار.