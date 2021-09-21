العاصمة الإدارية تفتح أول حساب بنكي ضامن لاستئناف مشروع The City

دوت الخليج – وافقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على استئناف شركة ماستر جروب أعمال البناء بمشروع The City، على القطعة رقم H2 بالحي السكني السابع، وإعداد خطة تنفيذية تكفل مضاعفة حجم الأعمال الإنشائية التي توقفت خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وأشارت شركة العاصمة الإدارية، في بيان مساء اليوم، إلى الاتفاق على جدولة المستحقات المالية الخاصة بقطعة الأرض مع وضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع على الوجه المقرر طبقا لبنود التعاقد، وفتح حساب بنكي مشروط، خاص بالمشروع، لضمان حقوق الجميع، وتوقيع عقد مقاولة لاستئناف أعمال البناء.

ونوه البيان إلى أن لن يسمح أو يعتد بأي مبالغ تسدد من المتعاملين مع شركة ماستر جروب بأعمال ترتبط بمشروع The City خارج الحساب البنكي.