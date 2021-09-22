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الأسهم الأمريكية شبه مستقرة وسط حذر قبيل اجتماع الفيدرالي

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وكالات – أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، بعد موجة مبيعات واسعة في الجلسة السابقة، إذ أبقت المخاوف بشأن مشاكل عملاق التطوير العقاري الصيني إيفرجراند وحالة عدم اليقين قبيل أنباء اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء على تحركات السوق مقيدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 47.93 نقطة، أو 0.14%، إلى 33922.54 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 3.54 نقطة، أو 0.08%، ليغلق عند 4354.19 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 32.50 نقطة، أو 0.22%، إلى 14746.40 نقطة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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