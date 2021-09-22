مصر تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

دوت الخليج – دانت مصر، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان، صباح الثلاثاء، مؤكدة دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.