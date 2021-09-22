مال وأعمال

مجلس إدارة البورصة المصرية ينعي المشير محمد حسين طنطاوي

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رنا ممدوح _ تقدم مجلس إدارة البورصة المصرية بخالص العزاء للشعب المصري والمؤسسة العسكرية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والمحزونون على فراقه الصبر والسلوان.

وقررت إدارة البورصة المصرية أن تكون أول دقيقة لجلسة تداول اليوم الأربعاء دقيقة حداد، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً بعد إعلان رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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