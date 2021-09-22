البنوك الأمريكية الكبرى تفلت من شبح إفلاس إيفرجراند

العربية نت _ يبدو أن أكبر البنوك الأمريكية محصنة ضد تداعيات أزمة مجموعة إيفرجراند الصينية الغارقة في الديون، والتي أثارت عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم هذا الأسبوع.

كيف يرى محمد العريان أزمة عملاق التطوير العقاري إيفرجراند؟

قالت متحدثة باسم سيتي جروب، إن البنك ليس لديه تعرض مباشر لديون شركة إيفرجراند. وليس لدى جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا أيضًا مثل هذا التعرض، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”.

وقال أحد المصادر إن بنك أوف أمريكا ليس لديه تعرض غير مباشر لأنه يقصر الأعمال في الصين على الجهات التابعة لشركات أمريكية.

وقالت دانييل روميرو أبسيلوس، المتحدثة باسم سيتي جروب، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: “تعرضنا غير المباشر من خلال مخاطر الائتمان للطرف المقابل ضئيل وبدون تركيز كبير”.

فيما امتنع ممثلو JPMorgan و Bank of America و Morgan Stanley و Goldman Sachs Group Inc عن التعليق.

لم يتم إدراج أي من البنوك الأمريكية في قائمة المصرفيين الرئيسيين المتعاملين مع إيفرغراند، وفقًا لتقرير صادر عن شركة CreditSights لأبحاث الديون.

ويظهر كل من جولدمان ساكس وجي بي مورغان في قوائم حاملي سندات المطور العقاري الصيني، لكن “إلى حد كبير من خلال أذرع إدارة الأصول وبكميات صغيرة بالدولار”، كما كتب المحللون بقيادة جيسي روزنتال في تقرير يوم الاثنين.

قال روزنتال في التقرير: “التعرض المباشر لشركة إيفرجراند يبدو محدودًا للغاية ويقترب من الصفر”.

تعتبر شركة إيفرجراند الصينية، التي لديها أكثر من 300 مليار دولار من الديون، أكثر مطوري العقارات مديونية في العالم. ونظرًا لأن أكبر البنوك الأمريكية قضت سنوات في محاولة لكسب موطئ قدم أكبر لها في الصين، فإن المخاوف بشأن مصير Evergrande جعلت المستثمرين يحاولون تقييم التأثير المحتمل على النظام المالي العالمي والاقتصاد الأوسع.

شهد سيتي جروب، الذي حقق إيرادات من عملياته الخارجية أكثر مما حققه من أمريكا الشمالية في الربع الثاني، زيادة طفيفة في تعرضه للصين إلى 19.8 مليار دولار في الفترة مقارنة بالعام الماضي. وكان هذا لا يمثل سوى 1.1٪ من إجمالي قروض والتزامات الشركة.

وقالت روميرو أبسيلوس إن محفظة سيتي غروب في الصين تتكون إلى حد كبير من قروض لكيانات سيادية وشركات متعددة الجنسيات، ولديها “مستويات منخفضة من الخسائر لسنوات عديدة”.