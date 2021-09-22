البنك المركزي المصري الصيني يبقي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

شينخوا _ أبقى البنك المركزي المصري الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام في الصين (LPR) ، وهو معدل الإقراض القياسي القائم على السوق، 3.85 في المئة اليوم الأربعاء، دون تغيير عن الشهر السابق.

كما ظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة أكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.65 في المئة، وفقًا لمركز التمويل الوطني بين البنوك (NIFC).

وظلت أسعار الإقراض دون تغيير لمدة 17 شهرًا متتاليًا منذ أبريل 2020.

وكرر البنك المركزي المصري الصيني أنه سيعطي الأولوية للاستقرار في سياسته النقدية وسيتجنب إجراء تحولات مفاجئة في عام 2021.

استنادًا إلى عروض الأسعار المصرفية المحسوبة عن طريق إضافة بضع نقاط أساسية إلى سعر الفائدة لعمليات السوق المفتوحة (التي تشير بشكل أساسي إلى معدل الإقراض متوسط الأجل)، يتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض بواسطة المركز ليكون بمثابة مرجع تسعير للإقراض المصرفي. ويتكون سعر الفائدة الأساسي للقرض حاليًا من اثنين من معدلات الاستحقاق – لسنة واحدة وأكثر من خمس سنوات.

وتقدم البنوك المسعرة أرقامها قبل الساعة 9 صباحًا في اليوم العشرين من كل شهر. ويحسب المركز ويصدر سعر الفائدة الأساسي للقرض في الساعة 9:30 صباحًا في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي.